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Haberler Muğla Yangında mahsur kalan kirpiyi kurtardı

Yangında mahsur kalan kirpiyi kurtardı

Yangında mahsur kalan kirpiyi kurtardı
Giriş Tarihi: 15.6.2020

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir yangına müdahale eden itfaiye eri, alevlerin arasında mahsur kalan bir kirpiyi yanmaktan son anda kurtardı. Zorlar Mahallesi yeni yayla mevkiinde çıkan yangına müdahale eden ekipler, alevlerin arasındaki kirpiyi fark etti. Kirpinin etrafındaki alevleri suyla söndüren itfaiye eri, sonrasında kirpiyi alarak ortamdan uzaklaştırdı. İtfaiye eri, kirpiyi serinlettikten sonra doğal yaşam ortamına bıraktı.

MURAT YALÇIN

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