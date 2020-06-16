Anne karnındaki yavrular için seferber oldular ama...

Bodrum Yalıkavak Mahallesi'nde otomobilin çarpıp kaçtığı hamile köpek, Bodrum Belediyesi Veteriner işlerini harekete geçirdi. Ekipler telef olan hamile köpeği ameliyat ederek yavruları kurtarmaya çalıştı. Kaza kurbanı köpeğin karnından çıkan 8 yavru köpek de telef oldu.

FERDİ YAVUZ