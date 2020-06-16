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Anne karnındaki yavrular için seferber oldular ama...

Anne karnındaki yavrular için seferber oldular ama...
Giriş Tarihi: 16.6.2020

Bodrum Yalıkavak Mahallesi'nde otomobilin çarpıp kaçtığı hamile köpek, Bodrum Belediyesi Veteriner işlerini harekete geçirdi. Ekipler telef olan hamile köpeği ameliyat ederek yavruları kurtarmaya çalıştı. Kaza kurbanı köpeğin karnından çıkan 8 yavru köpek de telef oldu.

FERDİ YAVUZ

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