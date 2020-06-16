EBA, 7/24 öğrencilerin kullanımına açıldı

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, yoğunluk nedeniyle uygulanan EBA kullanımı saat sınırlaması kaldırıldı. Yapılan yenilikle EBA, 7 gün 24 saat sınırsız kullanılabilecek.

Canlı sınıflar için saatler daha önce planlandığı şekilde devam edecek.

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ 19 HAZİRAN'DA SONA ERİYOR

Koronavirüs salgın tedbirleri kapsamında, 23 Mart Pazartesi günü TRT EBA TV ekranlarından başlanan uzaktan eğitim süreci, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca, eylül ayında ilkokula başlayacak çocuklar için yaz okulları açılacak. Ayrıca, EBA TV'de 29 Haziran'da tüm yaz tatilini kapsayacak yeni yayın kuşağı başlatılacak.

EBA TV'de TYT ve AYT deneme sınavları, 17-18 Haziran ve 20-21 Haziran'da düzenlenecek.

LGS 20 HAZİRAN'DA

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ise 20 Haziran'da uygulanacak. Sınavda, koronavirüse karşı tedbirler alınacak. Sınav sonuçları, 16 Temmuz 2020 tarihinde "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklanacak.

ÖSYM, 27-28 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (2020-YKS) gerçekleştirecek.

ÖĞRETMENLERİN YAZ DÖNEMİ SEMİNERLERİ 22 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

Milli Eğitim Bakanlığınca, normalleşme süreci kapsamında 1 milyona yakın öğretmenin yaz dönemi mesleki çalışmaları, 22-30 Haziran'da yüz yüze ve çevrim içi olarak düzenlenecek.

Öte yandan, okulların açılacağı tarihe kadar 500 bin öğretmen ve okul yöneticisi için Türk eğitim tarihinin en büyük uzaktan eğitim mesleki gelişim programı yürütülecek.

TELAFİ VE UYUM EĞİTİMLERİ 31 AĞUSTOS'TA BAŞLATILACAK

Resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi, 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek ve ders yılında destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek.

Bu süreçte, öğrencilerin okula uyumuna, psikososyal anlamda desteklenmelerine, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerdeki telafisine yoğunlaşılacak.

Özel okullar ise 15 Ağustos itibarıyla öğrencilerinin gereksinimlerini dikkate alarak en az üç hafta olacak şekilde, yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin başlangıç tarihini ve süresini kendileri belirleyecek.