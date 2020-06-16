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Haberler Muğla Hile ile insanları kandırıp borçlandıran suç örgütüne operasyon

Hile ile insanları kandırıp borçlandıran suç örgütüne

Muğla’nın ilçesinde hileli üretilmiş zar, iskambil kağıdı ile kumar oynatarak vatandaşları borçlandıran ve faizle para veren 2 farklı organize suç örgütüne düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Hile ile insanları kandırıp borçlandıran suç örgütüne operasyon

16.06.2020, 13:02

Muğla'nın Marmaris Iilçesinde, vatandaşları hileli olarak üretilmiş zar ve iskambil kağıtları ile kumar oynatarak borçlandıran, ekonomik sıkıntılarını istismar ederek yüksek faizle para vererek tefecilik yapan, zorla senet imzalattırdıkları şahıslardan haksız kazanç elde eden 2 farklı organize suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucunda Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Muğla KOM Şube Müdürlüğü ve Marmaris KOM Grup Amirliği'nce Marmaris Merkezli 2 ayrı suç örgütüne karşı bugün sabah erken saatlerde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

DRON İLE HAVA DESTEĞİ

Havadan polis helikopteri ve drone destekli, Özel Harekat ile Çevik Kuvvet unsurlarının da takviye olarak katıldığı operasyonda toplam 200'den fazla emniyet personeli görev aldı.

Haklarında ilgili mahkeme tarafından gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin ikamet ve iş yerlerinde uyuşturucu madde arama köpeklerinin de (UMAK) katıldığı aramalar sonucunda, çok sayıda kılıç, pala, çelik çubuk, üçüncü şahıslara ait senet, borç ilişkisini gösteren ajandalar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para, hileli zar ve oyun kağıtları ile değişik türlerde narkotik maddeler ele geçirildi.

Yapılan operasyonda şüphelilerden tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Hayrettin Şaşmaz /SABAH

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