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'da bulunan yaralı edildi

'da bir vatandaş tarafından bulunan yaralı , tedvai edildi. Yoldan geçen bir aracın çarptığı değerlendirilen ve çeşitli yaralarının yanı sıra denge kaybı yaşayan tilki barınak görevlilerince 3 gün altında tutulu.

Muğla'da bulunan yaralı tilki tedavi edildi

16.06.2020, 12:17 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020,12:24

Bir vatandaş tarafından Bodrum Belediyesi Geçici Hayvan Barınağına getirilen yaralı yetişkin tilki ekipler tarafından tedavi edildi


Geçtiğimiz günlerde Bodrum-Milas Karayolu Güvercinlik Mahallesi bölgesinde yol kenarından yaralı haldeyken bir vatandaş tarafından bulunan tilki Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Torba Geçici Hayvan Barınağına getirildi.

Yoldan geçen bir aracın çarptığı değerlendirilen ve çeşitli yaralarının yanı sıra denge kaybı yaşayan tilki barınak görevlilerince 3 gün tedavi altında tutulu.


Sağlığına kavuşan tilki Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

IHA

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