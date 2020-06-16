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Muğla'da bulunan yaralı tilki tedavi edildi

Muğla'da bir vatandaş tarafından bulunan yaralı tilki, tedvai edildi. Yoldan geçen bir aracın çarptığı değerlendirilen ve çeşitli yaralarının yanı sıra denge kaybı yaşayan tilki barınak görevlilerince 3 gün tedavi altında tutulu.

16.06.2020, 12:17 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020,12:24