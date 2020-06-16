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Muğla'da korkutan ! İki kullanılamaz hale geldi

Muğla'da çıkan nedeniyle iki kullanılamaz hale geldi. Yangında çatı katında bulunan iki ayrı dairede büyük çaplı maddi hasar oluşurken, can kaybı yaşanmaması teselli oldu.

Muğla'da korkutan yangın! İki ev kullanılamaz hale geldi

16.06.2020, 12:11 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020,12:16

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında çatı katında bulunan iki ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Armutalan Mahallesi Orgeneral Mustafa Muğlalı Caddesi üzerinde bulunan üç katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine Marmaris İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında çatı katında bulunan iki ayrı dairede büyük çaplı maddi hasar oluşurken, can kaybı yaşanmaması teselli oldu.



Çatı katında çıkan yangının evin mutfak bölümünden başladığı tahmin edilirken, soruşturma devam ediyor.

IHA

Alevlerin arasından çıkardılar, kurtarmak için seferber oldular

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