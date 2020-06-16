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'da seyir halindeki alev alev yandı

'da seyir halindeki bir araç alev alev yandı. Aracın sürücüsü, aracını durdurarak kendini dışarı attı. Olay yerine gelen ekipleri, henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangını söndürmeyi başardı.

Muğla'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

16.06.2020, 17:22 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020,17:28

Muğla'nın Dalaman ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre; Ersin S. yönetimindeki 41 UF 360 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi üzerinde seyir halindeyken alev aldı. Araç sürücüsü aracını durdurarak araçtan indi. İhbar üzerine olay yerine giden İtfaiye Daire Başkanlığı Dalaman İtfaiye Grup Amirliği ekipleri henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürdü.

Yangından dolayı araç kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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