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Yoldan çıkan otomobil, evin bahçesine uçtu

Kütahya'da Tuğba D. yönetimindeki otomobil, yoldan çıkarak bir evin bahçesine uçtu. Kazada yaralanan sürücü, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

16.06.2020, 12:27 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020,12:33