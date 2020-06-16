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Haberler Muğla Yoldan çıkan otomobil, evin bahçesine uçtu

Yoldan çıkan otomobil, evin bahçesine uçtu

'da Tuğba D. yönetimindeki otomobil, yoldan çıkarak bir evin bahçesine uçtu. Kazada yaralanan sürücü, . Dr. 'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Yoldan çıkan otomobil, evin bahçesine uçtu

16.06.2020, 12:27 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020,12:33

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak bir evin bahçesine devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, Tavşanlı İlçesi Yeni Mahalle Ekrem Ödemiş Caddesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Subaşı Mahallesi istikametinden şehir merkezi yönüne gitmekte olan Tuğba D. yönetimindeki 11 AAJ 170 plakalı otomobil, yoldan çıkarak bir evin bahçesine düştü.Kazada, sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

IHA

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