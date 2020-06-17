Aylin ve Sinem'in çığlığı karşılık buldu! Dersleri için internete kavuştular

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde internet erişimi sorunu yaşayan öğrencilerin sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenişleri karşılık buldu. İnternet sorunu yaşandığı için derslerinden geri kalan iki küçük kızın sorunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Muğla Milletvekili Yavuz Demir tarafından çözüme kavuşturuldu.



Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Sazak Mahallesi'nin Alan Mevkiinde koronavirüs salgını nedeniyle eğitimlerin internet ya da televizyon üzerinden devam etmesi nedeniyle bir süredir internet erişiminde sorunlar yaşayan öğrenciler mağdur oldu. Öğrencilerden akraba olan 6 ve 7. Sınıf öğrencileri Aylin-Sinem Kaplan, sorunlarına dikkat çekmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bölge milletvekillerine videolu çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sorunun çözümü için talimat verdi.

AK Parti Muğla Milletvekili M. Yavuz Demir, Türk Telekom yetkilileriyle görüşerek bölgedeki sorun hakkında bilgi aldı. Bölgede daha önceden internet erişimi olduğu ancak, hırsızlık nedeniyle sık sık hatların zarar gördüğünün belirlenmesi üzerine, iletişimin sürekli hale getirilebilmesi amacıyla mobil baz istasyonu kurularak sorun giderildi. İletişim hatlarının kalıcı olarak hizmet verebilmesi için de güvenlik güçleriyle ortak çalışma yapılacağı belirtildi.





Bölgeye gelen internet erişimi öğrenci ve çevrede yaşayanları sevindirdi. Öğrenciler Sinem ve Aylin, soruna kayıtsız kalmayan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Muğla Milletvekili Demir'e teşekkür etti. Bölgede internet ve sesli erişim sorunu yaşanan noktalarla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca çalışma başlatılacağı öğrenildi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ / SABAH