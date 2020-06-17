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Valisi Orhan Tavlı görevine başladı

Valililer Kararnamesi ile Valiliği görevinden Valiliği görevine atanan görevine başladı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı görevine başladı

17.06.2020, 17:18

10 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Muğla Valiliği görevine atanan Vali Orhan Tavlı, bugün yeni görev yeri olan Muğla'ya gelerek görevine başladı.

Valilik önünde Vali Yardımcıları tarafından karşılanan Vali Tavlı, yaptığı açıklamada; Muğla'nın ülkemizin en önemli şehirlerinden biri olduğunu ifade ederek, "Muğla'da görev yapacak olmanın onurunu, gururunu yaşıyorum. Tarafıma tevdi edilen Muğla Valiliği görevi nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

İHA

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