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Haberler Muğla Muğla'da 10 düzensiz göçmen Türk sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

'da 10 düzensiz Türk tarafından kurtarıldı

Ege'de can pazarı yaşanmaya devam ediyor. ’nın ilçesinde Yunanlılar tarafından geri itilen bir grup düzensiz , Türk tarafından kurtarıldı.

Muğla'da 10 düzensiz göçmen Türk sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

17.06.2020, 10:05

Olay, 07.30 sıralarında Bodrum Hüseyin Burnu açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Ekipleri fiber tekne içinde bir grup düzensiz göçmen ihbarı alması üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler tekne içerisinde bulunan 10 düzensiz göçmeni kurtardı. Yapılan sorgulamada göçmenlerin, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itildiğini söylediği öğrenildi. 10 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından kurtarıldı.

Göçmenler işlemlerinin ardından, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

İHA

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