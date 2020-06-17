Olay, 07.30 sıralarında Bodrum Hüseyin Burnu açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Ekipleri fiber tekne içinde bir grup düzensiz göçmen ihbarı alması üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler tekne içerisinde bulunan 10 düzensiz göçmeni kurtardı. Yapılan sorgulamada göçmenlerin, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itildiğini söylediği öğrenildi. 10 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından kurtarıldı.
Göçmenler işlemlerinin ardından, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
İHA
Muğla'da 10 düzensiz göçmen Türk sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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