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Tatilde öldüler

’da 86 yaşındaki Müzeyyen Erkul, denizde boğularak can verirken ’da kamp yapmak için baraj göletine giden Biçer’in suda cesedi bulundu.

Tatilde öldüler
Giriş Tarihi: 17.6.2020

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yapan Müzeyyen Erkul denizde boğularak hayatını kaybetti. Olay, Yalıkavak Mahallesi Tilkicik koyunda bulunan bir tatil sitesinde meydana geldi. Erkul dün sabah sitenin sahilinden denize girdi. Bir müddet yüzdükten sonra çırpınmaya başlayan Erkul'un yardımına vatandaşlar koştu.

MÜDAHALE ETTİLER
Hareketsiz kalan Erkul'u denizden çıkaran vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Erkul'u hayata döndürmek için yaklaşık 45 dakika boyunca suni teneffüs ve kalp masajı yapsa da yaşlı kadın kurtarılamadı.

ESKİŞEHİR'DEN GELMİŞTİ
Eskişehir'de yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Akif Biçer'in, kamp yapmak için geldiği Manisa'daki baraj göletinde cesedi bulundu. Olay, dün Soma ilçesinde bulunan Sevişler Barajı'nda meydana geldi. Eskişehir'den gelerek 4 arkadaşıyla Sevişler Barajı Göleti bölgesinde kamp yapan Mehmet Akif Biçer, gölet kıyısında ölü bulundu. Mehmet Akif Biçer'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

TUBA AYHAN / SERKAN ÖZCAN

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