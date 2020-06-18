Emet İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapaılan açıklamada, ''Korona virüs (Covid-19) pozitif vakalar nedeniyle bireysel izalasyon yeterli olamayacağı için, pozitif vaka ve temaslılarının yaşadığı Akpınar Mahallesi Gazi Caddesinde bulunan bir apartmanın dairelerinin tamamının 14 gün karantina altına alındığı bildirildi. 12 daireli apartmanda 5 ailenin ikamet ettiği açıklandı.Kan grubu ve koronavirüs arasında bağlantı var mı? Bilim insanları açıkladı Koronavirüs ilacı Kaz Dağları'nda yetişecek Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi
Emet'te koronavirüs alarmı! 5 daire karanatina altına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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