Emet'te koronavirüs alarmı! 5 daire karanatina altına alındı

Emet İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapaılan açıklamada, ''Korona virüs (Covid-19) pozitif vakalar nedeniyle bireysel izalasyon yeterli olamayacağı için, pozitif vaka ve temaslılarının yaşadığı Akpınar Mahallesi Gazi Caddesinde bulunan bir apartmanın dairelerinin tamamının 14 gün karantina altına alındığı bildirildi. 12 daireli apartmanda 5 ailenin ikamet ettiği açıklandı.

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