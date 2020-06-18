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Haberler Muğla Emet'te koronavirüs alarmı! 5 daire karanatina altına alındı

'te alarmı! 5 daire karanatina altına alındı

Son dakika.. 'nın ilçesinde kararı ile bir apartmanda 5 dairenin karantinaya alındığı bildirildi.

Emet'te koronavirüs alarmı! 5 daire karanatina altına alındı

18.06.2020, 15:14

Emet İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapaılan açıklamada, ''Korona virüs (Covid-19) pozitif vakalar nedeniyle bireysel izalasyon yeterli olamayacağı için, pozitif vaka ve temaslılarının yaşadığı Akpınar Mahallesi Gazi Caddesinde bulunan bir apartmanın dairelerinin tamamının 14 gün karantina altına alındığı bildirildi. 12 daireli apartmanda 5 ailenin ikamet ettiği açıklandı.

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