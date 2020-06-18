Koronavirüse aldırmadılar parti verdiler! Bodrum'da endişe verici görüntüler...

Türkiye, 1 Haziran'dan itibaren koronavirüsle mücadelede yeni normalleşme sürecine girdi, bu kapsamda birçok iş yeri ve tatil merkezi açıldı. Ancak artan vaka sayıları korkutuyor. Bu yüzden Sağlık Bakanlığı mesafe, temizlik ve maske uyarılarını yoğunlaştırdı. Buna rağmen Bodrum'daki bir otelde düzenlenen partide ürkütücü görüntüler yaşandı.



TEHLİKE ÇANLARI

Gündüz ve akşam yapılan bu partiler sırasında tatilcilerin maske takmayıp sosyal mesafe kurallarını da hiçe saydığı görüldü. Geçen hafta Yunanistan'ın Mikonos adasında parti düzenleyen bir mekana kurallara uymadığı için iki ay kapatma ve 100 bin Euro ceza kesildiğini hatırlatanlar, "Bodrum için de tehlike çanları çalıyor!" yorumunu yaptı.

GÜNAYDIN/ ÖZLEM AVCI