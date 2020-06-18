Son dakika: Muğla'da korkutan deprem!

SON DAKİKA... Ülkemizde yaşanan son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika olarak duyurmaya devam ediyor. Son depremler listesi resmi site ve twitter hesabı üzerinden anlık olarak vatandaşlara duyuruluyor. AFAD'ın resmi sitesinde Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3.5 şiddetinde deprem olduğu duyuruldu. Gün içinde birçok vatandaş gün içerisinde "Deprem mi oldu, en son deprem nerede, saat kaçta ve kaç şiddetinde oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 18 Haziran Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

MUĞLA'DA DEPREM!

AFAD tarafından gelen son dakika bilgisine Muğla'daki depremin şiddeti 3.5 olarak kayıtlara geçti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan verilere göre yaşanan sarsıntı Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3.5 şiddetli olarak açıkladı.