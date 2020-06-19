Akdeniz'de deprem. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Girit Adası açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 18.9 kilometre olarak duyuruldu.
Muğla açıklarında saat 23.34'de 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD tarafından yayınlanan bilgilere göre deprem 7.97 km derinlikte gerçekleşti.
Akdeniz'de deprem. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Girit Adası açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 18.9 kilometre olarak duyuruldu.
Muğla açıklarında deprem! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.