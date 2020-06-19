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açıklarında deprem!

açıklarında saat 23.34'de 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Afet ve Yönetimi Başkanlığı AFAD tarafından yayınlanan bilgilere göre deprem 7.97 km derinlikte gerçekleşti.

Muğla açıklarında deprem!

19.06.2020, 23:57

Akdeniz'de deprem. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Girit Adası açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 18.9 kilometre olarak duyuruldu.

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