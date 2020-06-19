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Muğla açıklarında deprem!

Muğla açıklarında saat 23.34'de 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD tarafından yayınlanan bilgilere göre deprem 7.97 km derinlikte gerçekleşti.

19.06.2020, 23:57