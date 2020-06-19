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'da operasyonu: 600 bin lira nakit para...

'nın ilçesinde, /'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Zanlının kaldığı rezidansta yapılan aramada 600 bin lira nakit para ve 18 bin liralık iki çek ele geçirildi

Muğla'da FETÖ operasyonu: 600 bin lira nakit para...

19.06.2020, 20:05

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında arama kararı bulunan O.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, şüpheli Gümbet Mahallesi'ndeki bir rezidansta gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının kaldığı rezidansta yapılan aramada iki cep telefonu, sim kart, yaklaşık 600 bin lira nakit para ve 18 bin liralık iki çek ele geçirildiği bildirildi.

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