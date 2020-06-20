Hayat, hayalleri gibi pembe değildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve yaşları 13-14 olan S.Ü, İ.Ö. ve İ.B. isimli 3 kız arkadaş yılbaşında evden kaçmıştı. Üçü de henüz ilköğretim okulunda okuyordu. Bir hevesle okullarını ve ailelerini geride bırakıp küçücük yaşta kurdukları hayallerinin peşinde gitmeye karar verdiler. Ancak gerçek hayat hayalleri kadar pembe değildi.

ÖNCE TACİZ EDİLDİLER

Üç kız arkadaş Muğla'nın farklı ilçelerinde tanıştıkları kişiler tarafından önce tacize uğradı sonra ise uyuşturucuya alıştırıldı. 14 yaşında tanıştıkları uyuşturucunun bağımlısı olmuşlardı. Uyuşturucuya ulaşabilmek için her denileni yapıyor, kendilerinden istenen yasa dışı bile olsa yerine getiriyorlardı.

BİRAZ DAHA ZEHİR

Kanlarında dolaşan zehirden biraz daha alabilmek için uyuşturucu kuryeliğine başlamışlardı. İpin ucu kaçmıştı bir kere. Nereye gitseler hep kötü insanlarla tanışıyorlardı. İsteseler de istemeseler de kendilerine söylenen neyse onu yapıyorlardı. Yollarda otostop çeken küçük kızlar aracına bindikleri kişilerin içeceklerine ilaç katıp uyuttuktan sonra hırsızlık yapıyorlardı. Gittikleri her ilçede tanıştıkları farklı kişiler tarafından suça bulaştırılan çocuklar aylar sonra yakalandı.

İFADELERİ ŞOKE ETTİ

Kızların jandarmaya verdiği ifadeler kan dondurucuydu. Jandarma ekipleri küçük kızları istismar ederek onları suça alıştıran zanlıları bulmak için çalışma başlattı. Çocukların telefonlarını incelemeye alan ekipler, fotoğraflardan şahısları tespit etti. 27 kişinin evlerini tespit eden Bodrum İlçe Jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Eş zamanlı operasyon yapan ekipler Bodrum'dan 9, Ortaca'dan 2, Milas'tan 2, Dalaman'dan 2 olmak üzere toplam 15 kişiyi yakaladı. Adresleri tespit edilemeyen 5 kişinin yakalanması için çalışmalara devam edilirken kent dışında ikamet ettikleri tespit edilen 7 şahısla ilgili ise Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı.



VATANDAŞLAR ONLARI BEKLEDİ

Jandarma ekipleri zanlılar gelmeden önce Bodrum Adliyesi'nde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Kalabalık bir grubun zanlıları beklediği görüldü. Zanlılar geniş güvenlik önlemleri ile adliyeye çıkarıldı. Zanlılardan 3'ü adli kontrol şartıyla, 12'si de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adreslerinde bulunmayan 5 şüpheli ve il dışında yaşadıkları belirlenen 7 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adem ÜLKER