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'da zincirleme trafik kazası! Ortalık savaş alanına döndü

'nın ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bodrum'da zincirleme trafik kazası! Ortalık savaş alanına döndü

21.06.2020, 12:36

Kaza, Hasan Reşat Öncü Caddesi üzerinde yaşandı. Lise Kavşağı'ndan ilçe merkezine seyreden 4 araç, bir anlık dikkatsizlik sonucu birbirine girdi. Meydana gelen zincirleme kaza sonrası, yolda trafik akışı tamamen durdu. Kazada 3 kişi de hafif şekilde yaralandı.

Kaza sonrası çok sayıda polis ekibi ile ambulanslar kaza mahalline geldi. 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslara alınan 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin müdahalesi sonrası araçlar çekicilere alınarak yoldan kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA

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