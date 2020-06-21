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Kumar ve tefecilik çetesine ağır darbe

Kumar ve tefecilik çetesine ağır darbe
Giriş Tarihi: 21.6.2020
Muğla'nın Marmaris ilçesinde kumar oynatarak ve tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 20 şüpheliden 9'u tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'üne ev hapsi cezası verildi, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hileli zar ve iskambil kağıtlarıyla kumar oynattıkları kişileri borçlandırıp zorla senet imzalatarak tefecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilerin adreslerine 16 Haziran'da 250 polisle eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, borç senetleri, borç ilişkisi gösteren ajandalar, nakit para, hileli zar ve oyun kağıtları, uyuşturucu, kılıç ile pala gibi çok sayıda kesici alet ele geçirilmişti.

■ ADEM ÜLKER
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