Kayalardan denize düşüp yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile gelen Özge Karaca, yaklaşık 2 metre yükseklikteki kayalıktan denize düşünce yaralandı. Plaj görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan tatilci, tekneyle Ölüdeniz Lagünü'ne, oradan da Jandarma, JAK ve sağlık ekipleri gözetiminde ambulansa alınıp hastaneye kaldırıldı.

ERDOĞAN CANKUŞ