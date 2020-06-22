Kayalardan denize düşüp yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile gelen Özge Karaca, yaklaşık 2 metre yükseklikteki kayalıktan denize düşünce yaralandı. Plaj görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan tatilci, tekneyle Ölüdeniz Lagünü'ne, oradan da Jandarma, JAK ve sağlık ekipleri gözetiminde ambulansa alınıp hastaneye kaldırıldı.
ERDOĞAN CANKUŞ
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