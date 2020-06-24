Bodrum'da döner fiyatları da çıldırdı

Bodrum'da bir şezlong bin TL'ye kiralandı. Beach'lerdeki kazık, restoranlara da sıçradı. 1.5 porsiyon döner 370 tl'ye satıldı.

Turizm cenneti Bodrum'daki hesap kazığı, bu yıl korkunç boyutlara ulaştı… Geçtiğimiz haftalarda gözde tatil beldesi Türkbükü'nde hizmet veren lüks bir otel, iki şezlongun günlük fiyatının bin lira olduğunu açıkladı. Bu rakamı duyan sosyete bile ayaklandı!

Tatillerini ucuza getirmek isteyen ünlüler, otellerle indirim görüşmeleri yaptı. Beach'lerdeki kazık son olarak restoranlara da sıçradı. Geçen sene lahmacunun 70, ayranın ise 30 liradan satıldığı Bodrum'daki bir işletmenin adisyona yazdığı rakamlar, ağızları açıkta bıraktı.

İşte ünlü mekandaki yiyecek ve içeceklerin fiyatları: Kola 61 TL, 1.5 döner 370 TL, kuşbaşı pide 184 TL, Türk kahvesi 54 TL…

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Bodrum Türkbükü'nde şezlong fiyatları şoke etti!