  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Bodrum bu yaz da altyapı mağduru

bu yaz da altyapı mağduru

Bodrum bu yaz da altyapı mağduru
Giriş Tarihi: 25.6.2020

CHP'li Bodrum Belediyesi her yaz olduğu gibi bu sezon da yine altyapı konusunda sınıfta kaldı. Ortakent ve Yahşi'de önceki gün içme suyu ana isale hattı bir anda patladı.

Görenleri hayretler içinde bırakan patlamada 5 metre derinlikte çukur oluştu. Araç kullanan sürücüler son anda sular altında kalmaktan kurtuldu. Bir ayda bölgede 4-5 patlama olduğunu söyleyen çevre sakinleri, "Buraya bir çare bulsunlar. Evimizi temizlemeden bir hafta sonra yine sular altında kalıyor, böyle altyapı olmaz" diyerek şikayette bulundu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bodrum bu yaz da altyapı mağduru haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA