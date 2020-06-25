Bodrum bu yaz da altyapı mağduru

CHP'li Bodrum Belediyesi her yaz olduğu gibi bu sezon da yine altyapı konusunda sınıfta kaldı. Ortakent ve Yahşi'de önceki gün içme suyu ana isale hattı bir anda patladı.

Görenleri hayretler içinde bırakan patlamada 5 metre derinlikte çukur oluştu. Araç kullanan sürücüler son anda sular altında kalmaktan kurtuldu. Bir ayda bölgede 4-5 patlama olduğunu söyleyen çevre sakinleri, "Buraya bir çare bulsunlar. Evimizi temizlemeden bir hafta sonra yine sular altında kalıyor, böyle altyapı olmaz" diyerek şikayette bulundu.