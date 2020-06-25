Bodrum'da yangın! Yerleşim yerine ilerliyor...

Bodrum Yalıkavak Mahallesi'nde otluk alanda yangın başladı. Alevler, yakındaki yerleşim yerlerine doğru ilerliyor. Ekipler, ihbar üzerine olay yerine intikal etti.
Bodrum'un Yalıkavak mahallesi Küdür mevkiindeki makilik alanda, saat 15.45 sıralarında, yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi.
YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, söndürme çalışması başlattı. Yerleşim yerinin yakınındaki yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Bodrum 911 Derneği ekipleri müdahale ediyor.
#Bodrum'da korkutan yangın... Yerleşim yerlerine doğru ilerleyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor pic.twitter.com/j24NzY4x3u— Yeni Asır Gazetesi (@yeniasircomtr) June 25, 2020