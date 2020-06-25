Haberler Muğla Bodrum'da yangın! Yerleşim yerine ilerliyor...

Bodrum'da yangın! Yerleşim yerine ilerliyor...

Son dakika... Muğla'nın Bodrum ilçesindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için yangına müdahale ediyor.

25.06.2020, 16:23 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020,16:51