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Haberler Muğla Bodrum'da yangın! Yerleşim yerine ilerliyor...

'da ! Yerleşim yerine ilerliyor...

Son dakika... 'nın ilçesindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için yangına müdahale ediyor.

Bodrum'da yangın! Yerleşim yerine ilerliyor...

25.06.2020, 16:23 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020,16:51

Bodrum Yalıkavak Mahallesi'nde otluk alanda yangın başladı. Alevler, yakındaki yerleşim yerlerine doğru ilerliyor. Ekipler, ihbar üzerine olay yerine intikal etti.

Bodrum'un Yalıkavak mahallesi Küdür mevkiindeki makilik alanda, saat 15.45 sıralarında, yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi.

YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, söndürme çalışması başlattı. Yerleşim yerinin yakınındaki yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Bodrum 911 Derneği ekipleri müdahale ediyor.

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