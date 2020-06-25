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'de operasyonu!

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından sürdürülen istihbari çalışmalarda, lüks bir villada ele geçirildi.

Fethiye'de uyuşturucu operasyonu!

25.06.2020, 10:34

Fethiye Cumhuriyet Savcılığından alınan talimat sonrası belirlenen lüks villaya narkotik ekiplerince bu sabah operasyon gerçekleştirildi. Lüks villa ve bahçesinde 861 kök Hint keneviri, 8 parça halinde 167,56 gram skunk, 3 adet hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 4 şarjör ve 327 adet mermi ile 2 kelepçe ele geçirildi.



Villada bulunan S.A. isimli şahıs savcılığın talimatı ile gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

İHA

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