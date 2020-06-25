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Haberler Muğla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Eren Bülbül paylaşımı!

'tan paylaşımı!

, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yüreğinde vatan sevginle #iyikivarsınEren, iyi ki varsın yiğit kardeşim!" ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Eren Bülbül paylaşımı!

25.06.2020, 16:59

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzon Maçka'da Ağustos 2017 günü PKK'lı teröristlerin hırsızlık için girdiği evi güvenlik güçlerine göstermek için giderken açılan ateş sonucu Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü unutmadı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Albayrak, "Yüreğinde vatan sevginle #iyikivarsınEren, iyi ki varsın yiğit kardeşim!" ifadelerini kullandı.

İyi ki varsın Eren! Twitter'da yeniden gündem oldu! Eren Bülbül kimdir?

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