Muğla Büyükşehir’e mahkeme şoku

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kendi yaptırdığı ve Mayıs 2018'de temeli atılarak yüzde 90'ı tamamlanan Bölge Müzesi'nin yüklenici firmasına fesihname gönderdi ve 1 milyon liralık teminatı kullanmak istedi. Firma yürütmeyi durdurma kararı aldırdı. Büyükşehir Belediyesi karara itiraz etti. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni haksız bulan 2. Asliye Ceza Mahkemesi bu isteği reddederek "Fesih kararının doğru olup olmadığına dava sonuçlandığında karar verilecek" dedi.

DURUM TESPİTİ YAPILMAMIŞ

Yüklenici firma yetkilisi Öztekin Demir, Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın Büyükşehir Belediyesi'ni bilerek ve kasten 3 milyon lira zarara uğrattığını öne sürdü. Öztekin, yapılan haksızlıkları anlattığı 2 sayfalık mektubu da CHP Genel Merkezi'ne gönderdi. Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı'na yazı yazarak yüzde 90'ı tamamlanmış inşaatla ilgili neden fesih kararı aldıklarını soran Demir, yüzde 80'i tamamlanmış bir inşaatla ilgili bu tasarrufun yasal olmadığını belirtti. Demir'e, Genel Sekreter Yardımcısı Emin Madran tarafından, "Durum Tespit işlemleri halen devam etmektedir" cevabı verildi. Yaklaşık 17 milyonluk yatırımın CHP'li Başkan Osman Gürün tarafından yap boza çevrildiğini söyleyen Demir, "Mart'ta fesihname gönderdiler, Haziran'da Durum Tespiti yapılmadığını söylüyorlar. Böyle mantıksız bir şey olamaz. Buna rağmen bizim alacaklarımızı vermiyor, teminat parasını da kullanmak istiyorlar" dedi.

ADEM ÜLKER