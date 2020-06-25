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'da fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 yaralı

Son dakika.. 'nın Milas ilçesinde yaşanan olayda bir fabrikanın buhar kazanı patladı. Bir işçi patlamanın etkisiyle yaralandı. fabrikada büyük çaplı hasara yol açtı.

Muğla'da fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 yaralı

25.06.2020, 11:10

Muğla'nın Milas ilçesinde bir fabrikanın buhar kazanında meydana gelen patlamada 1 işçi yaralandı.

Dörttepe Mahallesi'nde balık paketlemede kullanılan strafor kutuların üretildiği fabrikanın buhar kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada yaralanan işçi Mustafa Özkurt, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kolundan yaralanan Öztürk'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Patlama fabrikada büyük çaplı hasara yol açtı.

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