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Haberler Muğla Polis memurunun acı ölümü! Serinlemek için girdiği çayda boğuldu

Polis memurunun acı ölümü! Serinlemek için girdiği çayda boğuldu

'ya tatile giden polis memuru , serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılarak boğuldu.'in Değerli köyü nüfusuna kayıtlı ve 6 aylık evli olduğu öğrenilen Durma'nın cenazesi, otopsi için 'na gönderildi.

Polis memurunun acı ölümü! Serinlemek için girdiği çayda boğuldu

25.06.2020, 15:16 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020,15:31

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine tatile gelen polis memuru Sergen Durma (30), serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılarak boğuldu. Polis memurunun 6 aylık evli olduğu öğrenildi.



İstanbul Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Sergen Durma, tatil için ailesiyle birlikte Köyceğiz'e geldi. Durma, dün öğle saatlerinde serinlemek için Pınar Mahallesi'nden geçen Yuvarlakçay'a girdi. Ancak debisi yüksek olan suda dengesini kaybedip, düştü. Akıntıyla sürüklenip, kayalıklara sıkışan polis memuru, çevredekiler tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memuru yaşamını yitirdi.


Bitlis'in Değerli köyü nüfusuna kayıtlı ve 6 aylık evli olduğu öğrenilen Durma'nın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DHA

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