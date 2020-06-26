Bodrum duman altı!

Muğla Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisi ile hızla büyüyerek tatil sitelerinin bulunduğu bölgeye doğru ilerledi. Yangın nedeniyle gökyüzüne yükselen yoğun duman yarımadanın birçok noktasından görüldü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken, tatilciler ve vatandaşlarda çalı, çırpı yardımıyla alevleri söndürmeye çalıştı. Bazı tatilciler ise yangına aldırmadan denize girmeye devam etti.

TUBA AYHAN