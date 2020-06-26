Bir yıldır Güzelyurt'ta görev yapan Asteğmen Taylan Ekerel yönetimindeki R 673 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı yönden gelen Adem Gökçe yönetimindeki FZ 913 plakalı kamyonetle çarpıştı.
HAYATA VEDA ETTİ
Kazada Asteğmen Ekerel yaşamını yitirirken, Gökçe ise yaralandı. Adem Gökçe, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLECEK
Terhisine bir gün kala trafik kazasında yaşamını yitiren Asteğmen Taylan Ekerel'in cenazesinin, memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesine gönderileceği belirtildi.
Terhisine bir gün kalan Kıbrıs’ta görevli asteğmen kazada hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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