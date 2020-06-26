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Haberler Muğla Terhisine bir gün kalan Kıbrıs’ta görevli asteğmen kazada hayatını kaybetti

Terhisine bir gün kalan Kıbrıs’ta görevli asteğmen kazada hayatını kaybetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görev yapan 26 yaşındaki , terhisine bir gün kala dün saat 04.30 sıralarında Güzelyurt-Lefke karayolunda geçirdiği hayata veda etti.

Terhisine bir gün kalan Kıbrıs’ta görevli asteğmen kazada hayatını kaybetti

26.06.2020, 14:46

Bir yıldır Güzelyurt'ta görev yapan Asteğmen Taylan Ekerel yönetimindeki R 673 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı yönden gelen Adem Gökçe yönetimindeki FZ 913 plakalı kamyonetle çarpıştı.

HAYATA VEDA ETTİ

Kazada Asteğmen Ekerel yaşamını yitirirken, Gökçe ise yaralandı. Adem Gökçe, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLECEK

Terhisine bir gün kala trafik kazasında yaşamını yitiren Asteğmen Taylan Ekerel'in cenazesinin, memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesine gönderileceği belirtildi.

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