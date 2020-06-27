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Muğla'da park halindeki araç alev alev yandı

Muğla'da park halindeki araç alev alev yanarak, kullanılmaz hale geldi. Yangını görenler itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

27.06.2020, 14:43 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020,14:49