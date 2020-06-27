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'da halindeki alev alev yandı

'da halindeki alev alev yanarak, kullanılmaz hale geldi. Yangını görenler ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Muğla'da park halindeki araç alev alev yandı

27.06.2020, 14:43 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020,14:49

Muğla'nın Milas ilçesinde park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.


Emek Mahallesi mevkisindeki bir aparmanın önünde park halinde bulunan 48 LB 909 plakalı otomobilde, dün saat 05.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangını görenler itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangın, bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

DHA

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