Genç kız sınav stresini kaldıramadı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kızılcayıkık köyünde yaşayan ve YKS sınavlarına gireceği öğrenilen 19 yaşındaki Melek Kurtuluş'u ailesi sabah uyandıklarında evde bulamadı. Kısa süre sonra genç kızın evlerinin hemen yanındaki inşaatta kendini astığı görüldü. Yakınlarının ipi keserek indirdiği Kurtuluş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Sınav stresine dayanamadığı iddia edilen Kurtuluş'un cenazesi Kızılcayıkık köyünde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Jandarma, 3 kişinin ifadesine başvurdu.
ADEM ÜLKER
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