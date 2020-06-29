  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Genç kız sınav stresini kaldıramadı

Genç kız sınav stresini kaldıramadı

Genç kız sınav stresini kaldıramadı
Giriş Tarihi: 29.6.2020

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kızılcayıkık köyünde yaşayan ve YKS sınavlarına gireceği öğrenilen 19 yaşındaki Melek Kurtuluş'u ailesi sabah uyandıklarında evde bulamadı. Kısa süre sonra genç kızın evlerinin hemen yanındaki inşaatta kendini astığı görüldü. Yakınlarının ipi keserek indirdiği Kurtuluş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Sınav stresine dayanamadığı iddia edilen Kurtuluş'un cenazesi Kızılcayıkık köyünde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Jandarma, 3 kişinin ifadesine başvurdu.

ADEM ÜLKER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Genç kız sınav stresini kaldıramadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA