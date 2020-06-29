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'da yeni ! Bu kez de...

Son dakika.. 'ın son dakika verilerine göre sabah 07.06'da 'nın ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir daha meydana geldi. Kandilli ise depremi 4,7 olarak ölçtü. İşte ve gibi çevre il ve ilçelerde hissedilen depreme ilişkin detaylar...

Muğla'da yeni deprem! Bu kez de...

29.06.2020, 08:55 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020,09:41

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bakırköy Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 07.06'da meydana geldi. Yerin 63.30 kilometre derinliğinde olan deprem, Marmaris'in yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde can e mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.7, merkez üssünü ise ilçenin Osmaniye Mahallesi olarak açıkladı.

DÜN 5.2 İLE SALLANMIŞTI

Marmaris'te, dün saat 20.43'te de merkez üssü Marmaris olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, sarsıntı Muğla'nın yanı sıra İzmir, Aydın ve Antalya'dan da hissedilmişti.

Son dakika: Muğla'da 5.2 büyüklüğünde deprem

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