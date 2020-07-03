  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Bodrum'da ana isale hattı patladı, evlerin bahçelerini su bastı

'da ana isale hattı patladı, evlerin bahçelerini su bastı

'nın ilçesinde, hattında yaşanan patlama sonrası yolda hasar oluştu. Tazyikli akan suyun fırlattığı taş, park halindeki bir otomobile hasar verdi, bazı evlerin bahçelerini ise su bastı.

Bodrum'da ana isale hattı patladı, evlerin bahçelerini su bastı

03.07.2020, 13:05

Ortakent-Yahşi Mahallesi Oyder Caddesi'nde, DSİ içme suyu ana isale hattında, saat 03.00 sıralarında patlama meydana geldi. Bölgedeki yolda dev çukur açıldı. Bazı evlerin bahçelerine su doldu.

Suyun tazyikiyle fırlayan taşlar, bölgede park halindeki bir otomobilde maddi hasara neden oldu. Patlamanın sesiyle uyanan mahalle sakinleri, sokağa döküldü. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri, onarım ve temizlik çalışması başlattı.



Bodrum Yarımadası'nın içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak için 2011 yılında, Milas ilçesindeki Geyik Barajı'ndan ilçeye döşenen 140 kilometre uzunluğunda ana isale hattında 9 yılda 2 bin 701 kez patlama meydana geldiği bildirildi.

DHA

Bodrum'da su borusu patladı! Araçlar suyun altında kalmaktan son anda kurtuldu Bodrum'da su borusu bomba gibi patladı, sürücüler kaçacak yer aradı Bodrum'da bomba gibi patladı! Taş üstünde taş kalmadı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bodrum'da ana isale hattı patladı, evlerin bahçelerini su bastı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA