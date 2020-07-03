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Haberler Muğla İki kişi uykusunda öldürüldü! Bodrum'da kanlı infaz

İki kişi uykusunda öldürüldü! 'da kanlı

’nın ilçesi Gölköy Mahallesi'nde yaşanan olayda 2 kişi uykusunda silahla vurularak öldürüldü. Olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler ise her yerde aranıyor.

İki kişi uykusunda öldürüldü! Bodrum'da kanlı infaz

03.07.2020, 12:54

Son dakika habeirne göre, olay, sabaha karşı saat 04.00'te Göltürkbükü Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 2 kişi uykusunda silahla vurularak öldürüldü. Çevrede bulunan mahalle sakinlerinin ihbar etmesi üzerine çok sayıda jandarma ekibi olay yerine sevk edildi. Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, arazide iz takip köpekleriyle arama çalışmalarına devam ediyor. Olayda hayatını kaybeden şahısların balık çiftliği lojmanında kalan Hasan Yanik (39) ve Hamdi Ekim Serdaroğlu (26) adlı vatandaşlar olduğu öğrenildi.



KATİL YA DA KATİLLER KAYIPLARA KARIŞTI
Olay yeri incelemesinin ardından hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri Bodrum Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Cenazelerin Devlet Hastanesinde yapılacak ön otopsi sonrası Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi bekleniyor.

Güvenlik güçlerinin olayın ardından kayıplara karışan zanlı veya zanlıları bulmak için başlattığı çalışma sürüyor.

İHA

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