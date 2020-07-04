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’daki Beyaz Kum ‘zehirli’ çıktı!

sahillerini Maldivler'e çevirmek iddiasıyla kullanılan beyaz kumun sırrı ortaya çıktı. MTA Genel Müdürlüğü laboratuvarlarından çıkan sonuçlara göre kumun silis (kuvars) kumu olduğu öğrenildi.

Bodrum’daki Beyaz Kum ‘zehirli’ çıktı!
Giriş Tarihi: 4.7.2020

Jeoloji Yüksek Mühendisi, Tıbbi Jeoloji Uzmanı Dr. Eşref Atabey, silis kumunun insan sağlığına zararlı olduğunu açıkladı.

EN BAŞTA SİLİKOZİS NEDENİ
DR. Atabey, "Kuvars kristalleri tozlarının solunması sonucu silikozis denilen bir akciğer hastalığı gelişebilir. Ayrıca kuvars tozu akciğerlerde ölümcül harabiyet oluşturabilir. Plajda bu kum üzerinde zaman geçirenler, özellikle çocuklar olumsuz etkilenebilir" dedi.

TUBA AYHAN

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