Bodrum’daki Beyaz Kum ‘zehirli’ çıktı!

Jeoloji Yüksek Mühendisi, Tıbbi Jeoloji Uzmanı Dr. Eşref Atabey, silis kumunun insan sağlığına zararlı olduğunu açıkladı.

EN BAŞTA SİLİKOZİS NEDENİ

DR. Atabey, "Kuvars kristalleri tozlarının solunması sonucu silikozis denilen bir akciğer hastalığı gelişebilir. Ayrıca kuvars tozu akciğerlerde ölümcül harabiyet oluşturabilir. Plajda bu kum üzerinde zaman geçirenler, özellikle çocuklar olumsuz etkilenebilir" dedi.

TUBA AYHAN

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