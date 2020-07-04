Göcek koyunda yer kalmadı

Dünyaca ünlü koylarıyla öne çıkan Göcek açıklarına çok sayıda yat demirledi. Huzur ve sükunetin hakim olduğu Göcek, pandemi döneminin ardından izole tatil yapmak isteyenlere masmavi deniz ve göz alıcı yemyeşil bir doğada yaşama fırsatı sunuyor. GÖCEK koyunda demir atan teknelerden dolayı neredeyse hiç yer kalmadı. Göcek limanına demirleyen ve denize demir atan lüks yatlar bu görünümüyle Fransız Rivierasını (Cote d'Azur) aratmıyor.



ÖNEMLİ GELİR SAĞLIYOR

GÖCEK'E demirleyen milyon dolarlık yatlar, bölge ekonomisine de önemli bir gelir sağlıyor. Fethiye Deniz Ticaret Odası Başkanı Şaban Arıkan, salgın kısıtlamalarının kaldırılmasıyla deniz tutkunlarının bölgeye akın ettiğini söyledi. İZOLE tatil geçirmek isteyenlerin yat turizmine yöneldiğini vurgulayan Arıkan, "Bölgede korona virüs tedbirleri çok sıkı uygulanıyor. Kiralanan yatların dezenfekte edilmesi konusunda herkes hassasiyet gösteriyor. Amacımız masmavi denizimiz ve yemyeşil doğamızla misafirlerimizin huzurlu ve sağlıklı zaman geçirmelerini sağlamak" dedi.

SAYILARI HER YIL ARTIYOR

Türkiye'de yat ve tekne sayısı her yıl yüzde 15-20 artış gösteriyor. 2018'de 6198 yabancı bayraklı yat, Türk bayrağına geçti. tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıktığını vurgulayan Arıkan, dünyanın en güzel ve bakir koylarının misafirlerini beklediğini dile getirdi.



COTE D'AZUR'A YENİ RAKİP

DÜNYA jet sosyetesinin gözdesi Fransız Rivierası (Cote d'Azur) lüks yatların da ilk tercihlerinden biri.. Bölgedeki Nice, Cannes, Monaco, Marsilya ve Antibes gibi şehirler özellikle yaz dönemlerinde seyahatseverlerin yoğun ilgisini çekiyor. Bölgedeki Avrupa'nın en büyük yat limanı olarak bilinen Antibes limanında birbirinden pahalı, heybetli ve lüks yatları görmek mümkün. Cote d'Azur'a rakip olan Göcek koyuna son yıllarda gelen lüks yat sayısındaki artış dikkat çekiyor.

Murat YALÇIN