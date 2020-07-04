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Haberler Muğla Milas'ta orman yangını! Büyümeden kontrol altına alındı

'ta ! Büyümeden kontrol altına alındı

'nın ilçesinde ormanlık alanda çıkan büyümeden kontrol altına alındı. Yangına 4 helikopterle havadan, 10 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer ise karadan müdahale etti.

Milas'ta orman yangını! Büyümeden kontrol altına alındı

Güncelleme Tarihi: 04.07.2020,17:22

MUĞLA'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle büyümeden kontrol altına alındı.

Milas'ın Selimiye Mahallesi Sakarkaya mevkisindeki ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar sonrasında bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına 4 helikopterle havadan, 10 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer ise karadan müdahale etti. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı. Yangının ne kadar alanda etkili olduğu araştırılıyor.

İHA

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