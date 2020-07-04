Milas'ta orman yangını! Büyümeden kontrol altına alındı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle büyümeden kontrol altına alındı.



Milas'ın Selimiye Mahallesi Sakarkaya mevkisindeki ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar sonrasında bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

#Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor pic.twitter.com/nWDiALqDMF — Yeni Asır Gazetesi (@yeniasircomtr) July 4, 2020

Yangına 4 helikopterle havadan, 10 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer ise karadan müdahale etti. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı. Yangının ne kadar alanda etkili olduğu araştırılıyor.

İHA

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