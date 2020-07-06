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'da eşinin av tüfeğiyle vurduğu kadın hayatını kaybetti!

'da eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın hayatını kaybetti. Başından yaralanan Nazife G., ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muğla'da eşinin av tüfeğiyle vurduğu kadın hayatını kaybetti!

06.07.2020, 13:50 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020,13:58

Muğla'nın Milas ilçesinde, eşinin tüfekle başından vurduğu kadın yaşamını yitirdi.

Mehmet Salih G. (58), İsmetpaşa Mahallesi Turgut Özal Caddesi'ndeki evlerinin önünde tartıştığı eşi Nazife G'ye (60), av tüfeğiyle ateş etti.

Başından yaralanan Nazife G, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye sevk edildi. Nazife G, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Mehmet Salih G. ise cinayeti işlediği tüfekle birlikte polis ekiplerine teslim oldu.

AA

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