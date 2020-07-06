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Muğla'da eşinin av tüfeğiyle vurduğu kadın hayatını kaybetti!

Muğla'da eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın hayatını kaybetti. Başından yaralanan Nazife G., 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

06.07.2020, 13:50 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020,13:58