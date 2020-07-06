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Haberler Muğla Tam 4 saat korkulu bekleyiş! Ekipler harekete geçti

Tam 4 saat korkulu bekleyiş! Ekipler harekete geçti

'nın Fethiye ilçesindeki, 'nde uçurumda mahsur kalan tatilci ve ekipleri tarafında yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonunda kurtarıldı.

Tam 4 saat korkulu bekleyiş! Ekipler harekete geçti

06.07.2020, 10:58

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı.

İlçeye tatile gelen Yüksel Köse, yürüyüş yapmak için Kelebekler Vadisi'ne gitti. Bir süre patikada yürüyen Köse, daha sonra çıktığı kayalıklarda mahsur kaldı.

Köse'nin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri sevk edildi.

Halatlar yardımıyla kayalıklara inen ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışmayla Köse'yi kurtardı.

Köse'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

AA

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