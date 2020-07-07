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'da değişmeyen manzara! isale hattında

'nın ilçesinde isale hattında meydana gelen patlamanın ardından yolda göçük oluştu, bazı evlerin bahçelerini ve bodrum katlarını su bastı.

Bodrum'da değişmeyen manzara! İçme suyu isale hattında patlama

07.07.2020, 17:30 Güncelleme Tarihi: 07.07.2020,17:33

Yalıkavak Geriş Mahallesi Erdemil Caddesi'ndeki içme suyu ana isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamanın ardından yolda çukur oluştu, bazı evlerin bahçeleri, bodrum katları ve depolarını su bastı. Hasar oluşan yolda araçlar ve yayalar güçlükle ilerleyebildi.

Belediye ekipleri, bölgede onarım ve temizlik çalışması başlattı. İsale hattındaki patlamanın ardından yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

AA

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