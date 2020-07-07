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'te gündüz vakti şehre inen domuz şaşkınlık yarattı

'nın turistik ilçesi 'te gündüz vakti şehre inen , vatandaşları şaşırttı. Normalde geceleri şehir merkezine inen domuzların gündüz vakti gözükmesi vatandaşlar tedirgin etti.

Marmaris'te gündüz vakti şehre inen domuz şaşkınlık yarattı

07.07.2020, 14:18

Özellikle bu yıl Pandemi'den dolayı işletmelerin geç açılması ve sokakların boş kalması sebebi ile Marmaris'te gece vakti görülen domuz sürüleri artık gündüzleri de görülmeye başlandı. Gündüz vakti şehir merkezine inen yaban domuzu, evlerin arasında yiyecek aradı. Şehir merkezinde gündüz vakti domuz gören vatandaşlar, cep telefonları ile görüntü almayı ihmal etmedi.



Marmaris'te yaşayan Birsen Tilkibaş, "Normalde geceleri görüyorduk domuzları ama şimdi gündüz vakti de görülmelerine şaşırdım. Yetkililer ne yapabilir bilmiyorum ama bir çözüm bulmalarını istiyorum" diyerek tedirginliğini dile getirdi.

İHA

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