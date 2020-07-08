4 yıl önce kaybolan kişi cinayete kurban gitmiş

Muğla Fethiye'de 2016'dan bu yana haber alınamayan kişinin, iki arkadaşı tarafından öldürülüp cesedi parçalanarak ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı. Fethiye'de Cinayet Bürosu ekipleri, Haziran 2016'dan bu yana kayıp olan Ali Niyazi Kahyaoğlu ile ilgili çalışma başlattı. Olayla ilgili Kocaeli'de gözaltına alınan Y.Ç, arkadaşı A.N.G. ile Kayhaoğlu'nu alacak meselesi yüzünden öldürdüklerini, cesedi evin banyosunda parçaladıktan sonra Yeşilüzümlü mahallesindeki ormanlık alana gömdüklerini itiraf etti. Ekipler A.N.G'yi de Kırklareli'de gözaltına aldı. Ormanda yapılan kazıda Kahyaoğlu'na ait kemikler bulundu.

MURAT YALÇIN