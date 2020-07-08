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Haberler Muğla Ağaçtan inemeyen yaşlı adamı itfaiye kurtardı

Ağaçtan inemeyen yaşlı adamı itfaiye kurtardı

Ağaçtan inemeyen yaşlı adamı itfaiye kurtardı
Giriş Tarihi: 8.7.2020

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıktığı ağacın dalına sıkışan yaşlı adamı itfaiye ekipleri kurtardı. Akarca mahallesinde ağaca çıkan yaşlı bir kişi kendi çabalarıyla bulunduğu yerden inemeyince, yoldan geçen vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla ağaçta mahsur kalan yaşlı adamı bulunduğu yerden kurtardı.

MURAT YALÇIN

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