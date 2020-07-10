15 Temmuz şehidi unutulmadı, ismi polis merkezinde yaşatılıyor

Muğla'nın Marmarasi ilçesinde FETÖ/PDY'nin, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in (41) ismi görev yaptığı polis merkezinde yaşatılıyor.





15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele gece düzenlenen saldırıda, polis memuru Nedip Cengiz Eker, çatışmada şehit oldu. Kalbinden vurulan, aslen Elazığlı olan polis memuru Eker'in adı birlikte çalıştığı polis arkadaşlarının teklifi ve dönemin Marmaris Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya'nın talimatıyla görev yaptığı Kordon Caddesi'ndeki Marmaris Polis Merkezi'ne verildi. Adı Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi olarak değiştirilen polis merkezi girişinde bir de köşe oluşturuldu. Köşeye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile şehit polis memuru Eker'in fotoğrafları asıldı.





15 Temmuz darbe girişimi gecesine şahit olan bir turizm firmasının yönetim kurulunun üyesi ve AK Parti Marmaris İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Berk, "Şehit Nedip Cengiz Eker benim kardeşim gibiydi. Çok iyi ve herkese yardımcı olmaya çalışan insandı. Görevini layığıyla yapan bir kişiydi. 15 Temmuz gecesi hain saldırıda şehit edildi. Bunun üzüntüsünü hep yaşıyoruz. 15 Temmuz Destanı Meydanı'nda fotoğrafları asıldı ve ismi verildi. Bu meydanın karşısında evim var ve yaşananlar her gün aklımda" dedi.

DHA

