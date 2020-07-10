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Haberler Muğla Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki iki kişi kurtarıldı

açıklarında sürüklenen teknedeki iki kişi kurtarıldı

Gelen son dakika haberine göre, açıklarında korkulu saatler yaşandı. 'nın Fethiye ilçesinde arızalanınca sürüklenmeye başlayan teknedeki iki kişi, ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki iki kişi kurtarıldı

10.07.2020, 15:28

Muğla'nın Fethiye ilçesinde arızalanınca sürüklenmeye başlayan teknedeki iki kişi, kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti ekipleri, İblis Burnu açıklarında bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekiplerin müdahalesiyle bulundukları tekneden kurtarılan iki kişi, Fethiye Limanı'na götürüldü.

AA

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