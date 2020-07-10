Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki iki kişi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde arızalanınca sürüklenmeye başlayan teknedeki iki kişi, kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti ekipleri, İblis Burnu açıklarında bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekiplerin müdahalesiyle bulundukları tekneden kurtarılan iki kişi, Fethiye Limanı'na götürüldü.
AA
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