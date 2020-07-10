Haberler Muğla Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki iki kişi kurtarıldı

Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki iki kişi kurtarıldı

Gelen son dakika haberine göre, Fethiye açıklarında korkulu saatler yaşandı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde arızalanınca sürüklenmeye başlayan teknedeki iki kişi, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.

10.07.2020, 15:28