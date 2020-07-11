Bodrum'da deniz bu hale geldi! Vatandaşlar isyan etti...

Son günlerde üst üste ana isale hattı patlaklarının yaşandığı Yalıkavak Gerişaltı mevkisinde aynı olay bugün de yaşandı. Asfaltı yarıp çıkan tonlarca su, yola aktı. Yoldan dereye giren çamurlu su, oradan denize aktı. Çamurlu suyun etkisiyle denizin rengi çamur rengine döndü. İlçenin birçok mahallesinde susuzluk yaşanırken ana isale hattı patlaklarıyla tonlarca suyun boşa akması vatandaşı isyan ettiriyor.
Bodrum Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Güney Şirin, yaptığı açıklamada "100 metre arayla ve 3 gün içinde 2. patlama oluyor. Boşuna akan tonlarca su, kamuya ve çevre verdiği maddi ve manevi zarar, Bodrum halkının yaşadığı günlerce süren susuzluk. Yeter artık, sorumlusu kim ise bilmek istiyoruz, bir an önce tatmin edici açıklama ve çözüm bekliyoruz" dedi.
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Şirin, patlağın yaşandığı noktanın alt kısmından dere geçmesinin etrafı su basmasının önüne geçtiğini söyledi.
İHA
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