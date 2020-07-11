Fethiye Kıyı Emniyeti ekipleri, dün sabah saatlerinde, İblis Burnu açıklarında teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiğini öğrendi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgeye gitti. Tekneyi tespit edip, yanına ulaşan ekipler, daha sonra yedekleyerek, Fethiye Limanı'na çekti.
DHA
Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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