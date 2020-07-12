  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Ayasofya'da dikkat çeken 'Muğla' detayı!

Ayasofya'da dikkat çeken '' detayı!

Ayasofya’nın inşaası sırasında kırmızı renkli mermerlerin ’nın ’nden İstanbul’a götürüldüğü öğrenildi. ’da ibadete açılması için gün saydığımız, 'nde katkımızın bulunması Muğlalılar olarak gurur verici” dedi. Sabah Gazetesi'nden 'ın haberi...

Ayasofya'da dikkat çeken 'Muğla' detayı!

12.07.2020, 14:37

Ayasofya'nın camiye yeniden dönüştürülmesi ardından Ayasofya'nın mimari özellikleri dikkat çekti. Ayasofya'nın inşaası sırasında kırmızı renkli mermerlerin Muğla'nın Milas İlçesi Kıyıkışlacık Köyü'nden İstanbul'a götürüldüğü öğrenildi. AK Parti Muğla Milletvekili Yavuz Demir "Aziz milletimizin isteğiyle Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından itibarı 86 yıl sonra iade edilen büyük mabedin ülkemizin cennet köşesi Muğla'yla çok az bilinen ilişkisini paylaşmak istiyorum" dedi.



Yavuz Demir, "Ayasofya'nın Milattan Önce 6'ıncı yüzyıldaki inşası sırasında yüzyıllar sonra bile maneviyat kokan duvarlarını süsleyen kırmızı renkli mermerlerin Milasımızdaki Kıyıkışlacık-İasos Antik Kenti ocaklarından sipariş üzerine işçiler tarafından kesilerek, antik limandan İstanbul'a gönderildiğini bilmek oldukça memnuniyet verici. 24 Temmuz'da ibadete açılması için gün saydığımız, Ayasofya Camii'nde katkımızın bulunması Muğlalılar olarak gurur verici."dedi.



"GURUR VERİCİ"
Demir, "Aziz milletimizin isteğiyle Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından itibarı 86 yıl sonra iade edilen büyük mabedin ülkemizin cennet köşesi Muğla'yla çok az bilinen ilişkisini paylaşmak istiyorum. Ayasofya'nın Milattan Önce 6'ıncı yüzyıldaki inşası sırasında yüzyıllar sonra bile maneviyat kokan duvarlarını süsleyen kırmızı renkli mermerlerin Milasımızdaki Kıyıkışlacık-İasos Antik Kenti ocaklarından sipariş üzerine işçiler tarafından kesilerek, antik limandan İstanbul'a gönderildiğini bilmek oldukça memnuniyet verici. 24 Temmuz'da ibadete açılması için gün saydığımız, Ayasofya Camii'nde katkımızın bulunması Muğlalılar olarak gurur verici"diye konuştu.

SABAH/ HAYRETTİN ŞAŞMAZ

İletişim Başkanı Altun'dan Ayasofya açıklaması İzmir'de Ayasofya için şükür namazı kılındı Son dakika: TBMM Başkanı Şentop'tan 'Ayasofya' açıklaması

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ayasofya'da dikkat çeken 'Muğla' detayı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA